У Стамбулі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з головою кримськотатарської діаспори Джелялем Ічтеном.

Вона зазначила, що під час зустрічі обговорила можливі шляхи співпраці зі звільнення 87 кримських татар, які утримуються на території Росії і в анексованому нею Криму, а також допомогу їхнім сім'ям, пише Крим.Реалії.

«Зі свого боку, пан Джелял Ічтен попросив звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи в Україні, щоб прискорити схвалення закону України «Про права корінних народів України», адже це дозволить привернути увагу, в тому числі міжнародного співтовариства, до боротьби за права і свободи кримських татар», – написала Денісова в Facebook.

Напередодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини передала турецькому омбудсмену Шерефу Малкочу список українських політв'язнів, які перебувають у в'язницях Росії і анексованого Криму.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».