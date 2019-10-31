Денісова в Туреччині обговорила з головою кримськотатарської діаспори звільнення українських політв'язнів

20:45 19.11.2019   Крым

У Стамбулі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з головою кримськотатарської діаспори Джелялем Ічтеном.

Вона зазначила, що під час зустрічі обговорила можливі шляхи співпраці зі звільнення 87 кримських татар, які утримуються на території Росії і в анексованому нею Криму, а також допомогу їхнім сім'ям, пише Крим.Реалії.

«Зі свого боку, пан Джелял Ічтен попросив звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи в Україні, щоб прискорити схвалення закону України «Про права корінних народів України», адже це дозволить привернути увагу, в тому числі міжнародного співтовариства, до боротьби за права і свободи кримських татар», – написала Денісова в Facebook.

Напередодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини передала турецькому омбудсмену Шерефу Малкочу список українських політв'язнів, які перебувають у в'язницях Росії і анексованого Криму.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».



Ще на цю тему:

20:30 19.11.2019
ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою
12:45 19.11.2019
У Москві пройшли поодинокі пікети на підтримку фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” / Фото
08:01 16.11.2019
В РФ оголосили обвинувачення фігурантам другої «справи Хізб ут-Тахрір»
19:15 15.11.2019
"Суд" у Криму залишив під вартою фігурантів білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"
15:55 15.11.2019
Українські консули та родичі фігурантів "бахчисарайської справи" приїхали до суду в Ростові / Фото
15:45 15.11.2019
У Росії почали судити чергову групу кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»
13:30 15.11.2019
Двох фігурантів справи “Хізб ут-Тахрір” помістили в карцер у Росії
13:00 15.11.2019
Прокуратура АР Крим відкрила провадження проти російських силовиків через обшуки у кримського татарина
14:01 14.11.2019
В оккупированном Крыму проводят очередной обыск в доме крымских татар
09:01 14.11.2019
В ЄС закликають Росію звільнити засуджених за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір»
08:15 14.11.2019
Євросоюз засудив вироки суду РФ шістьом кримським татарам
19:15 13.11.2019
Україна передає до суду ООН матеріали по російських “справах Хізб-ут-Тахрір”
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
08:45 19.11.2019
Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
20:30 18.11.2019
"Майдан" у Грузії: засновника опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Георгія Руруа затримали
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 19.11.2019
Россия сняла с консервации и отправила на модернизацию сверхзвуковой бомбардировщик
17:30 19.11.2019
ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты
17:15 19.11.2019
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
16:45 19.11.2019
Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 19.11.2019
В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта
09:45 19.11.2019
Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 19.11.2019
ЄС очікує від Росії невтручання у вільне судноплавство в Азовському морі
21:00 19.11.2019
В Мариупольском порту рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе / Видео
20:45 19.11.2019
Денісова в Туреччині обговорила з головою кримськотатарської діаспори звільнення українських політв'язнів
20:30 19.11.2019
ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд