ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою

20:30 19.11.2019   Крым

На сайті Верховного комісара ООН з прав людини вперше опублікована Загальна декларації прав людини кримськотатарською мовою.

«Сьогодні відбулася важлива історична подія. Загальна декларації прав людини кримськотатарською мовою вперше розміщена на офіційних ресурсах ООН. Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш ніж на 520 мовах, кримськотатарський переклад став 521-м», – написав гjkjdf Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, пише Крим.Реалії.

Він зазначив, що в нинішніх умовах «Загальна декларація прав людини повинна бути в будинку кожної кримськотатарської сім'ї».

Загальна декларації прав людини – рекомендований для всіх країн-членів ООН документ, прийнятий на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Текст Декларації є першим глобальним визначенням прав, якими володіють всі люди.



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