ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою
|20:30 19.11.2019
|Крым
На сайті Верховного комісара ООН з прав людини вперше опублікована Загальна декларації прав людини кримськотатарською мовою.
«Сьогодні відбулася важлива історична подія. Загальна декларації прав людини кримськотатарською мовою вперше розміщена на офіційних ресурсах ООН. Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш ніж на 520 мовах, кримськотатарський переклад став 521-м», – написав гjkjdf Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, пише Крим.Реалії.
Він зазначив, що в нинішніх умовах «Загальна декларація прав людини повинна бути в будинку кожної кримськотатарської сім'ї».
Загальна декларації прав людини – рекомендований для всіх країн-членів ООН документ, прийнятий на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Текст Декларації є першим глобальним визначенням прав, якими володіють всі люди.
Ще на цю тему:
Денісова в Туреччині обговорила з головою кримськотатарської діаспори звільнення українських політв'язнів
У Москві пройшли поодинокі пікети на підтримку фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” / Фото
Українські консули та родичі фігурантів "бахчисарайської справи" приїхали до суду в Ростові / Фото
Двох фігурантів справи “Хізб ут-Тахрір” помістили в карцер у Росії
Прокуратура АР Крим відкрила провадження проти російських силовиків через обшуки у кримського татарина
Євросоюз засудив вироки суду РФ шістьом кримським татарам