В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт

20:15 19.11.2019   Молдова

Национальное бюро статистики Молдовы (НБС) информирует, что в течение трех кварталов 2019 года экспорт товаров из Республики увеличился на 3,4%, превысив таким образом уровень роста импорта, который составил только 2,3%.

Несмотря на это, в денежномэквиваленте, согласно данным,  доля импорта превышает экспорт, пишет ehomd.info

Молдова импортировала с января по сентябрь 2019 года товаров на сумму 4 млрд 272,3 млн долларов, а экспортировала только на 2 млрд 26,2 млн долларов.

Экономисты прогнозируют и дальнейшее развитие темпов роста экспорта молдавских товаров. Министерство экономики и инфраструктуры (МЭИ) предоставило данные о том, что в 2018 году экспорт вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а импорт только на 10%.

Кроме того, по данным бюро статистики, 65% молдавских товаров поставляется на рынки Евросоюза, и 15% в страны СНГ. Импорт из ЕС за 9 месяцев текущего года составил 2 млрд 134,7 млн долларов, или 50% всего импорта страны, а доля импорта товаров из стран СНГ оценивается в 1 млрд 30,7 млн долларов, или 24,1% в общем объеме импорта/ 



Ще на цю тему:

17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
11:20 19.07.2018
Молдова создает национальный комитет финансовой стабильности
17:17 12.06.2018
Молдова увеличила импорт нефтепродуктов почти на 3%
10:26 12.06.2018
Молдова сможет экспортировать товары через Джурджулештский порт в страны ЕС
12:28 25.05.2018
В Молдове будет создана новая экономическая модель, основанная на импорте инвестиций и экспорте продукции.
10:52 20.04.2018
МВФ ухудшил прогноз экономического роста Молдовы
13:52 18.04.2018
МВФ ухудшил прогноз экономического роста Молдовы
20:01 02.04.2018
В Молдове выросло количество леевых миллионеров
00:42 24.03.2018
Компания Moldcell будет продана. Один из крупнейших турецких инвесторов уходит с молдавского рынка
17:04 23.03.2018
Молдова увеличила в 2017 году экспорт алкогольной продукции почти до $196 млн
01:54 20.02.2018
Минфин Молдовы: Половина продуктов на полках магазинов должны быть местного производства
11:45 12.02.2018
Доходы госбюджета Молдовы от приватизации в 2017 г. составили 166,4 млн. леев
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
08:45 19.11.2019
Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
20:30 18.11.2019
"Майдан" у Грузії: засновника опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Георгія Руруа затримали
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 19.11.2019
Россия сняла с консервации и отправила на модернизацию сверхзвуковой бомбардировщик
17:30 19.11.2019
ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты
17:15 19.11.2019
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
16:45 19.11.2019
Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 19.11.2019
В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта
09:45 19.11.2019
Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 19.11.2019
ЄС очікує від Росії невтручання у вільне судноплавство в Азовському морі
21:00 19.11.2019
В Мариупольском порту рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе / Видео
20:45 19.11.2019
Денісова в Туреччині обговорила з головою кримськотатарської діаспори звільнення українських політв'язнів
20:30 19.11.2019
ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд