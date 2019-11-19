В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
|20:15 19.11.2019
|Молдова
Национальное бюро статистики Молдовы (НБС) информирует, что в течение трех кварталов 2019 года экспорт товаров из Республики увеличился на 3,4%, превысив таким образом уровень роста импорта, который составил только 2,3%.
Несмотря на это, в денежномэквиваленте, согласно данным, доля импорта превышает экспорт, пишет ehomd.info.
Молдова импортировала с января по сентябрь 2019 года товаров на сумму 4 млрд 272,3 млн долларов, а экспортировала только на 2 млрд 26,2 млн долларов.
Экономисты прогнозируют и дальнейшее развитие темпов роста экспорта молдавских товаров. Министерство экономики и инфраструктуры (МЭИ) предоставило данные о том, что в 2018 году экспорт вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а импорт только на 10%.
Кроме того, по данным бюро статистики, 65% молдавских товаров поставляется на рынки Евросоюза, и 15% в страны СНГ. Импорт из ЕС за 9 месяцев текущего года составил 2 млрд 134,7 млн долларов, или 50% всего импорта страны, а доля импорта товаров из стран СНГ оценивается в 1 млрд 30,7 млн долларов, или 24,1% в общем объеме импорта/
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