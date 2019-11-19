Государственный бюджет Греции за январь–октябрь 2019 года исполнен с профицитом в 921 миллион евро при том, что целевые показатели предусматривали дефицит в размере 2,896 миллиарда.

При єтом за соответствующий период 2018 года дефицит бюджета составил 460 миллионов евро - такие предварительные данные опубликовало Министерство финансов страны, пишет РИА Новости.

При этом первичный профицит составил 5,755 миллиарда евро по сравнению с целевым показателем первичного профицита в 2,314 миллиарда. За тот же периода 2018 года первичный профицит бюджета был в размере 3,811 миллиарда евро.

Общие доходы госбюджета составили 47,317 миллиарда евро, а чистые - достигли 43,383 миллиарда евро – на 4% (1,666 миллиарда евро) выше целевых показателей.

"Это значительное увеличение в основном связано с поступлением 1,119 миллиарда евро от продления концессионного договора Афинского международного аэропорта, которые первоначально предполагалось получить в 2018 году, а также поступлением 644 миллионов евро от ANFA (Соглашения о чистых финансовых активах, принадлежащих национальным центральным банкам еврозоны – ред.) в мае 2019 года, не предусмотренным в бюджете на этот год", - поясняется в поступившем в РИА Новости сообщении минфина.

С другой стороны, расходы госбюджета за те же 10 месяцев составили 42,462 миллиарда евро – на 2,152 миллиарда меньше целевых показателей.

Расходы оказались меньше в связи со снижением затрат на выплату процентов по кредитам на 336 миллионов евро, недоисполнением программы госинвестиций на 811 миллионов евро и меньшими на 245 миллионов евро расходами на системы вооружений, также сообщил минфин.