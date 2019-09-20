До аннексии Крыма Россией на полуострове работало более 70 украинских банков.

Сейчас на полуострове обслуживают клиентов только 7 банков из 454 финансовых учреждений России, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что крупные российские банки не хотят заходить в оккупированній Россией Крым, опасаясь западных санкций.

В Крыму невозможно расплатиться с помощью телефона с NFC, что доступно жителям России. Снять деньги с карточки “Сбербанка” в крымских банкоматах можно только с комиссией. Онлайн-банкинг не предлагает никаких крымских контрагентов.

Российские “материковые” банки не хотят сотрудничать с Крымом. “Построить какую-то качественную корсеть на сегодня нам не удается. Приезжаем на материк, нас встречают, сочувствуют, но иметь в балансе корсчет Севастопольского Морского банка никто не хочет”, – жалуются председатель правления Морского банка Татьяна Герасимова.

Крымчанам сложно брать кредиты в России, делать покупки через Интернет-магазины.

В рамках санкций все крымские банки были исключены из системы SWIFT, что сказалось на операциях с иностранной валютой. В итоге, крымские банки не могут сопровождать экспортные и импортные контракты. Перевести деньги из Крыма в любую точку планеты, как это было ранее, теперь нельзя, поэтому нужно пользоваться услугами российских банков за пределами полуострова.