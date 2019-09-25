В оккупированном Севастополе "депутаты" сразу в двух чтениях единогласно и без каких-либо поправок утвердили законопроект, который устанавливает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что фиксированный авансовый платеж по налогу па доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в России на основании патента, подлежит индексации на этот коэффициент. То есть, регион каждый год увеличивает или уменьшает стоимость патента, исходя из этого самого коэффициента, пишут Примечания.

Поэтому каждый год сумма патента растет — ни в одном регионе РФ нет коэффициента равного или меньше единицы.

В Севастополе в 2018 году он равнялся 1,934, как сообщил 19 ноября в ходе сессии парламента глава департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко. Он же представил законопроект об увеличении этой цифры до 2,2. Новый коэффициент будет действовать в 2020 году.

Борисенко также рассказал — каким образом сформировалось это число. Его определили, исходя из плановой средней городской зарплаты, установленной на 2020 год. В Правительстве Севастополя считают, что средний горожанин — кто-то, кто находится между кассиром и самим Борисенко — в следующем году будет зарабатывать не менее 38390 рублей в месяц.

«От плановой зарплаты делим на коэффициент-дефлятор, учитывая индекс потребительских цен, коэффициент и получился 2,2, — сообщил чиновник. — Методика расчета согласована с Контрольно-счетной палатой».

При этом Борисенко отмечает, что таким образом приезжих уравняли с местными, которые платят не фиксированную сумму НДФЛ, а 13% от зарплаты, хотя плановая зарплата считается среди всех категорий граждан и повышение выплат вводится лишь мигрантам.

«Ранее мы приравнивали платежи в виде НДФЛ и платежи по патенту, — говорит он. — В 2020 году планируем получить от патентов 77 млн рублей. [Стоимость патента] будет в следующем году 4700 рублей, если установим [коэффициент]. Идет уравнивание местных и иностранных в части уплаты налогов. Чтобы были равные права. Чтобы работодатель при приеме на работу не руководствовался мыслью, что за того или иного человека надо платить больше или меньше налогов».

При этом со слов Борисенко выходит, что приезжие все равно остаются в крайне невыгодных условиях. Потому что если местный житель будет платить отчисления НДФЛ в размере 13%, и итоговая сумма выплат в рублях будет меняться в зависимости от зарплаты, то приезжий будет платить 4700 рублей независимо от того, какая у него будет зарплата.

Инициатива, вероятно, нужная, если рассматривать вопрос с точки зрения наплыва выходцев из Средней Азии. Однако есть нюанс. По словам все того же Борисенко, число людей, которые работают по патенту, в 2018 году составляло 1354 человека, в первом полугодии этого года — 220. То, что это нереальная, сильно заниженная цифра, скажет любой житель города.

Поэтому очередное повышение стоимости условий труда для мигрантов вряд ли будет способствовать их выходу из тени и притоку налогов. Даже само уменьшение цифры с 1354 человек до 440 (предположим такое число, увеличив количество в первом полугодии на два) говорит либо о массовом отъезде иностранцев, либо об их уходе в тень. И пока что севастопольцы массового отъезда не заметили, пишет издание.