У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%

19:15 19.11.2019   Украина

Морські порти України у січні-жовтні 2019 року збільшили контейнерооборот порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,8% — до 812 020 TEU. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Імпортний контейнеропоток виріс на 18,8% — до 398 656 TEU, експортний — на 19,4%, до 383 376 TEU, транзитний — на 11,5%, до 29 988 TEU.

Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (65,4% сукупного контейнерообороту морських портів), морський порт «Південний» (20,8%), морський порт «Чорноморськ» (13,7%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва — менше 1%).

Одеський порт збільшив контейнерооборот на 9,1% — до 531 187 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік виріс на 6,6% — до 263 399 TEU, експортний — на 11,9%, до 244 507 TEU, транзитний — на 10,7%, до 23 281 TEU.

Порт «Південний» наростив контейнерооброт на 79,2% — до 169 420 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік збільшився на 81,1% — до 86 157 TEU, експортний — на 85,2%, до 76 556 TEU, транзитний — на 18,8%, до 6707 TEU.

Порт «Чорноморськ» збільшив контейнерооброт на 9% — до 111 279 TEU. У тому числі експортний контейнеропотік виріс на 1,7% — до 62 221 TEU, імпортний — на 20%, до 49 058 TEU.

СМП «Ольвія» обробив 132 TEU проти 325 TEU роком раніше. Ренійський порт обробив 2 TEU.

За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 16,8% — до 10,338 млн тонн, в кількісному вираженні — на 18,3%, до 511,986 тис. штук.

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили контейнерооброт порівняно з 2017 роком на 18,7% — до 846 485 TEU.



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