ДП СЕТАМ продало на електронному майданчику OpenMarket заарештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс (НПК) за 200 млн грн.

Про це повідомила прес-служба держпідприємства, пише видання Порти України.

На аукціон виставлявся майновий комплекс площею 5,471 тис квадратних метрів, розташований у нафтогавані Херсонського морського порту.

«Це вже другі торги за цим лотом. На перших бажаючих купити актив не знайшлося, а на других ціна виросла майже до торгів без уцінки», — повідомив генеральний директор ДП СЕТАМ Віктор Вишньов.

На аукціон зареєструвалися та сплатили гарантійний внесок (понад 8 млн грн) п'ять учасників, які активно торгувалися між собою. Прес-служба не вказала переможця та учасників аукціону.

«Як ми і очікували, лот зацікавив великих гравців на ринку. Завдяки конкурентним торгам заробили додатково майже 39 млн грн. Сподіваюся, після продажу підприємство буде ще активніше працювати на паливному ринку України», — додав Вишньов.

Продаж Херсонського НПК здійснено в рамках виконавчого провадження №48395317 від 7 серпня 2015 року, стягувачем за яким виступає Національний банк України (НБУ). У 2013 році НБУ видав афільованому з бізнесменом Сергієм Курченком «Реал Банку» стабілізаційний кредит, забезпеченням за яким був Херсонський НПК.

У 2016-2018 роках НБУ в рамках виконавчого провадження намагався виставити комплекс на публічні торги, щоб повернути борг «Реал Банку», однак суд відмовився дозволити продаж активу через те, що з 2014 року майно заарештоване у справі Курченка.

Херсонський НПК визнаний речовим доказом у справі Курченка і заарештований Печерським районним судом Києва 16 квітня 2014 року. З осені 2014 року комплекс перебуває в оперативному управлінні ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (ПЗНП). ДП «ПЗНП» є правонаступником ДП «Феодосійське ПЗНП», перереєстрованого після окупації Криму. Засновником ДП «ПЗНП» є Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

У липні 2019 року рішенням суду Херсонський НПК переданий в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). У серпні 2019 року АРМА спробувало без відкритого конкурсу передати комплекс в управління ТОВ «Вествайт Трейд». У листопаді, після публічного резонансу і початку розслідування НАБУ, АРМА розірвала договір з ТОВ «Вествайт Трейд».

У 2018 році ДП «ПЗНП» здійснило перевалку 136 тисяч тонн імпортних нафтопродуктів.