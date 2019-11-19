Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
|18:15 19.11.2019
|Грузия
Понад половина населення Грузії підтримує перехід на повністю пропорційну виборчу систему – саме це є однією з основних вимог учасників акцій протесту у Тбілісі.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия", про це свідчить результат опитування авторитетної американської неурядової організації IRI.
Раніше партія влади обіцяла ухвалити перехід на пропорційну виборчу систему, однак потім депутати від "Грузинської мрії" провалили законопроєкт, що й спричинило протести.
Згідно з опитуванням, про пропорційну виборчу систему чули 68% респондентів. 78% з тих, хто чули про неї, заявляють, що підтримують пропорційну систему, 9% - проти, а у 13% немає позиції з цього питання. Таким чином в цілому понад половина опитаних підтримує зміну виборчої системи.
58% опитаних заявляють, що перехід на повністю пропорційну систему позитивно вплине на розвиток демократії в Грузії. На думку 9% ефект буде негативним. 33% опитаних на цьому етапі не мають відповіді на питання.
14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести. Головні вимоги учасників акцій - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.
18 листопада по обіді правоохоронці розігнали протестувальників, які блокували парламент. Проти учасників протесту застосували водомети і сльозогінний газ. 37 осіб затримали.
Опозиція заявляє, що не припинить протест, поки не буде задоволено їх вимогу про проведення дострокових пропорційних виборів парламенту.
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