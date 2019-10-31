У НАТО відреагували на повернення Росією захоплених торік кораблів Україні

18:45 19.11.2019   Крым

У НАТО вітають повернення Росією захоплених торік у районі Керченської протоки двох військових малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу" Україні і сподіваються, що це може допомогти досягнути прогресу в імплементації мінських угод. 

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН.

"Передусім я вітаю повернення захоплених українських кораблів. Це те, що Росія повинна була зробити давно, і вони не мали права захоплювати ці кораблі, коли це зробили. Тож, я вітаю, що вони були повернені. І це також відповідає російським зобов'язанням", - зазначив Столтенберг.

Він також пов'язав цю подію із можливим прогресом щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я також думаю, що це добра річ, оскільки, сподіваюся, це може допомогти досягнути прогресу в імплементації мінських угод, як і допомогти зусиллям у нормандському форматі досягти прогресу щодо пошуку стійкого політичного рішення кризи в Україні", - відзначив Генсек НАТО.

"Я очікую, що міністри торкнуться цього питання на засіданні завтра", - також зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив УНН про передачу Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки. До цього, 18 листопада, у МЗС РФ заявили, що Москва передала українській стороні ці кораблі.

Їх почали переправляти в напрямку материкової України. Прибуття українських суден, які прямують в напрямку материкової України, очікується 20-21 листопада. Як очікується, вони прибудуть до Одеси.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві. 7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в межах обміну між Україною і РФ.



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