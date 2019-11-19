Стали известны подробности планирующейся поставки в Украину французских катеров морской охраны

18:30 19.11.2019   Украина

Морская охрана Госпогранслужбы Украины в ближайшие три года получит двадцать новейших патрульных катеров французского производства. Стоимость контракта составляет 136,5 миллионов евро.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, 15% стоимости катеров Украина заплатит из бюджета, остальные – это кредитные средства коммерческих банков и казначейского займа министерства финансов Франции, пишет Думская/

МВД утверждает, что контракт предусматривает поставку 15 кораблей от известной французской компании OCEA, а еще пять соберут по лицензии на одном из украинских судостроительных предприятий, в Николаеве, Одессе или Херсоне.

В стоимость контракта входит также сервисное обслуживание, подготовка экипажа и технического персонала, комплектующие и запчасти на два года обслуживания. Известно также, что на протяжении пяти лет со дня первой поставки в Украине будут работать французские техники и инженеры.

OCEA поставит нам корабли марки FPB-98. По своим характеристикам французские корабли очень похожи на недавно приобретенные для ВМСУ катера типа «Айленд». Длина французских кораблей — 32 метра, экипаж 13 человек, максимальная скорость — 35 узлов (65 км/ч), дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Интересно, что цена одного такого катера сопоставима с ценой МБАКов типа «Гюрза-М» проекта 58155. Если учесть, что FPB-98 намного больше и обладают универсальными возможностями, то сравнение не в пользу «змей».

Фото OCEA



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