Оккупационное правительство Крыма формирует заявки на строительство игорной зоны в Ялте.

Поступило уже три заявки от инвесторов, сообщил сегодня, 19 ноября, премьер-министр оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Крыминформ.

«Заявки формируются. Как я информировал, данная игорная зона заходит через инвестсоглашения. Будут поданы заявки, заявки формируются. Есть достаточное количество желающих для того, чтобы провести работу по формированию игорной зоны на территории городского округа Ялта. Три претендента уже есть», – сказал Гоцанюк.

Ранее он сообщал, что земельный участок, который предусмотрен под строительство игорной зоны, либо будет выставлен на аукцион, либо будут приниматься заявки по инвестпроектам.

По оценке спикера Госсовета оккупированного Крыма Владимира Константинова, игорная зона может быть построена за два года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны 22 октября.



Министерство финансов оккупированного Крыма в начале сентября направило в федеральный минфин пакет документов на создание в Кацивели вблизи Ялты игорной зоны «Золотой берег» площадью 15 га.

Ялтинский "городской совет" в декабре 2018года передал в собственность Крыма земельный участок под строительство игорной зоны. На переданном участке находилось несколько недостроенных зданий, трансформаторная станция и домик для отдыха.