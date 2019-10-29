Керченский металлургический завод подал документы на тендер по поставке железнодорожных стрелочных переводов в Сирию.

Об этом сегодня, 19 ноября,сообщил премьер-министр оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Крыминформ.

«Хотим принять участие в тендере на закупку стрелочных переводов, которые выпускает наш керченский завод. Будем работать над тем, чтобы наша стрелочная продукция поступила на территорию Сирии. Тендер объявило министерство транспорта Сирии, мы постараемся, чтобы наш завод его выиграл. Документы завод уже подал», - сообщил Гоцанюк.

В конце августа – начале сентября 2019 года в Сирии находилась делегация из оккупированного Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

Стороны договорились, что аннексированный Россией Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Также ведутся разговоры о создании совместной судоходной компании.