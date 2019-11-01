ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты

17:30 19.11.2019   Россия

В авиационные части Южного военного округа  в Ростовской области и Краснодарском крае поступили новые учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ «Ночной охотник» и военно-транспортный Ми-8АМТШ «Терминатор».

Летно-технический состав 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО приступил к приему вертолетов, поступивших с заводов-изготовителей, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

В новом учебном году летчики выполнят полетные задания и отработают учебно-боевые задачи с применением средств поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения авиационной техники.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволило довести долю современных образцов до 65 %, в том числе в соединениях и воинских частях Сухопутных войск – 79%, в ВКС – 73%, в ВМФ – 43%.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.



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