ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
|17:15 19.11.2019
|Россия
Зенитные подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа в ходе комплексной тренировки в Волгоградской области отразили нападение одиночных и групповых воздушных целей условного противника.
В ходе тренировки были отработаны вопросы занятия и маскировки позиций, организована система связи и управления в условиях пересеченной местности, перевод техники из походного положения в боевое, пишет пресс-служба Минобороны России.
В мероприятии было задействовано около 20 единиц боевой техники и более 150 военнослужащих, в том числе боевые расчеты зенитной ракетной системы «Тор-М2», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».
При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим одиночные и групповые воздушные средства условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.
Ще на цю тему:
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков Су-34 учились уничтожать заглубленные объекты противника
ЮВО: Артиллеристы проводят учения в Ростовской области
ЮВО: Молодые экипажи Су-24М учились уничтожать противника
ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники
ЮВО: Состоялось совместное учение кораблей Новороссийской военной морской базы с зенитными подразделениями округа
РФ создаст в Египте центры обслуживания боевой техники национальных Вооруженных сил
ЮВО: Полк РХБ защиты провел специальные учения