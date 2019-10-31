ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника

17:15 19.11.2019   Россия

Зенитные подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа в ходе комплексной тренировки в Волгоградской области отразили нападение одиночных и групповых воздушных целей условного противника.

В ходе тренировки были отработаны вопросы занятия и маскировки позиций, организована система связи и управления в условиях пересеченной местности, перевод техники из походного положения в боевое, пишет пресс-служба Минобороны России.

В мероприятии было задействовано около 20 единиц боевой техники и более 150 военнослужащих, в том числе боевые расчеты зенитной ракетной системы «Тор-М2», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим одиночные и групповые воздушные средства условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.



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