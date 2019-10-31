ЮВО: Экипажи бомбардировщиков Су-34 учились уничтожать заглубленные объекты противника
|16:15 19.11.2019
|Ростовская область
Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южного военного округа в ходе выполнения учебно-боевых задач уничтожили замаскированные заглубленные объекты условного противника.
На одном из авиационных полигонов ЮВО, дислоцированном в Ростовской области, летчики бомбардировочного авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО уничтожили командные пункты, огневые точки и колонну бронетехники «противника», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи Су-34 сбросили на позиции условного противника осколочно-фугасные авиабомбы.
Летчики отработали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, а также экипажи выполнили посадку самолета в условиях ограниченной видимости.
Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось в сложной обстановке в условиях активного радиоэлектронного подавления.
К учебно-тренировочным полетам было привлечено 100% летного состава бомбардировочного авиаполка.
Ще на цю тему:
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
ЮВО: Артиллеристы проводят учения в Ростовской области
ЮВО: Молодые экипажи Су-24М учились уничтожать противника
ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники
ЮВО: Состоялось совместное учение кораблей Новороссийской военной морской базы с зенитными подразделениями округа
РФ создаст в Египте центры обслуживания боевой техники национальных Вооруженных сил
ЮВО: Полк РХБ защиты провел специальные учения