Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южного военного округа в ходе выполнения учебно-боевых задач уничтожили замаскированные заглубленные объекты условного противника.

На одном из авиационных полигонов ЮВО, дислоцированном в Ростовской области, летчики бомбардировочного авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО уничтожили командные пункты, огневые точки и колонну бронетехники «противника», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи Су-34 сбросили на позиции условного противника осколочно-фугасные авиабомбы.

Летчики отработали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, а также экипажи выполнили посадку самолета в условиях ограниченной видимости.

Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось в сложной обстановке в условиях активного радиоэлектронного подавления.

К учебно-тренировочным полетам было привлечено 100% летного состава бомбардировочного авиаполка.