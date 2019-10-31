Артиллеристы мотострекового соединения Южного военного округа провели учение по управлению огнем артиллерии на полигоне в Ростовской области.

Артиллеристы ЮВО уничтожили колонну техники условного противника из 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», пишет пресс-служба Минобороны России.

Для транспортировки расчета и боеприпасов гаубиц «Мста-Б» к огневым позициям были задействованы новейшие артиллерийские тягачи «Медведь» на базе автомобиля КамАЗ-63501.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» и «Тахион» обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали разведданные на командный пункт.

Расчеты гаубиц 2А65 «Мста-Б» и РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили условного противника, используя координаты, полученные при помощи БпЛА.

Стрельбы, которые выполнялись как в составе батареи, так и одиночными расчетами, проходили в рамках проведения единого дня огня. Артиллеристы отработали уничтожение живой силы противника, совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и беспилотными летательными аппаратами.

В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц техники.