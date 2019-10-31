ЮВО: Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» проводят учения в оккупированном Крыму
|17:00 19.11.2019
|Крым
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота страны-агрессора совершили марш на полигоны боевой подготовки для выполнения задач по предназначению в ходе учений.
Для их проведения задействованы полигоны на аннексированном Крымском полуострове и Кавказском побережье, пишет пресс-служба МИнобороны России.
В ходе учений особое внимание будет уделено выполнению нормативов по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке огневых позиций.
В учебных мероприятиях задействовано около 100 военнослужащих и более 30 единиц техники.
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