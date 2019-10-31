Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота страны-агрессора совершили марш на полигоны боевой подготовки для выполнения задач по предназначению в ходе учений.

Для их проведения задействованы полигоны на аннексированном Крымском полуострове и Кавказском побережье, пишет пресс-служба МИнобороны России.

В ходе учений особое внимание будет уделено выполнению нормативов по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке огневых позиций.

В учебных мероприятиях задействовано около 100 военнослужащих и более 30 единиц техники.