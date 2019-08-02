Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море

16:45 19.11.2019   Россия

Сенаторы получили ответы от МИД РФ, погранслужбы ФСБ, Росатома и Росрыболовства относительно возможного пересмотра "невыгодного для РФ" соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года и в настоящее время обобщают информацию для доклада спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. 

Об этом ТАСС сообщил председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Ранее вопрос о том, что соглашение не выгодно для РФ, поднял на заседании в среду член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Борис Невзоров. В ответ Матвиенко поручила сенаторам, в частности комитету по международным делам, изучить соглашение между СССР и США и сформировать предложения по минимизации потерь от этого документа. Спикер добавила, что обратится к президенту РФ с возможными вариантами реализации этих предложений.

"Мы запросили все заинтересованные ведомства, в том числе Министерство иностранных дел РФ, пограничную службу ФСБ, Росрыболовство, Росатом, потому что речь идет об эксплуатации Северного морского пути. По состоянию на сегодня мы получили из всех ведомств ответы, реакцию, сейчас мы ее обобщаем для доклада председателю [Совета Федерации], все решения, естественно, будут приниматься председателем Совета Федерации", - сказал Косачев.

Сенатор пока отказался раскрывать информацию о том, каких позиций придерживаются ведомства в вопросе этого соглашения. Косачев также не смог уточнить, когда сенаторы планируют представить доклад спикеру палаты.

Как заявлял Невзоров, по условиям соглашения к США отошли 77,7 тыс. кв. км Берингового моря, включая континентальный шельф, Россия "потеряла возможность добывать более 500 тыс. тонн рыбы и краба ежегодно". Кроме того, по его словам, на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Также сенатор подчеркнул, что установленная временная линия стала препятствием для развития Северного морского пути.



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