Сирийские власти обратились к Севастопольскому государственному университету с предложением подготовить специалистов по подводной археологии для этой страны.

Об єтом ТАСС сообщил ректор Владимир Нечаев.

"Сирийская сторона направит в СевГУ студентов для формирования собственной школы подводной археологии. Долгосрочное сотрудничество охватывает пятилетний период и связано с созданием научно-методологических основ формирования сирийских структур, специализирующихся на охране и изучении сирийского морского наследия", - сказал Нечаев.

Он уточнил, что сейчас экспедиция вуза работает в Сирии, изучая дно Средиземного моря около побережья страны. С дирекцией древностей и музеев Министерства культуры Сирийской Арабской Республики университет заключил договор о создании постоянно действующей Сирийско-российской археологической миссии. У ученых вуза накоплен серьезный опыт по подводным экспедициям.

"В СевГУ создана уникальная для нашей страны и конкурентоспособная на международной арене школа в области морской археологии. Университет обладает уникальными экспедиционными возможностями, включая современные технологии, оборудование, ученых", - отметил ректор.

На побережье современной Сирии с древних времен находились портовые города, вдоль него проходили морские торговые пути. За счет этого район очень интересен для ученых.

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после аннексии Кріма Россией. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, здесь обучаются 11 тысяч студентов, ведутся научные исследования.

При университете создан Центр морских исследований и технологий, современное оснащение которого дает возможность проводить высококлассные подводные исследования. СевГУ первым в стране начал обучение студентов в специализированной магистратуре по подводной археологии.