Міністр оборони Андрій Загороднюк наголосив, що повернення Росією захоплених нею українських кораблів варто розцінювати виключно як виконання агресором рішення Міжнародного морського трибуналу.

Про це він написав у Telegram-каналі, пише armyinform.

“Отже, до нас повернулись малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ” і “Нікополь”, а також незламний буксир “Яни Капу”. Росія захопила три наших судна ще 25 листопада 2018 року, це був перший у новітній історії України відкритий, з піднятим триколором, напад на наші ВМС. Повернення катерів і буксиру — це не акт доброї волі. Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу”, – зазначив Загороднюк.

Міністр додав, що після отримання суден спеціалісти їх оглянуть та нададуть рекомендації, яким чином якнайшвидше їх повернути до служби.

“Ми й далі будемо будувати спроможний військово-морський флот, який захищатиме Україну. Це запорука стабільності в регіоні”, – резюмував глава оборонного відомства.