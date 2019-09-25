З кримської компанії Бахматюка держава намагається стягнути четверть мільярда гривень

15:40 19.11.2019   Крым

ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" в особі Фонду гарантування вкладів намагається стягнути з Приватного сільськогосподарського підприємства "Чернишевське" заборгованість по кредитам у розмірі понад 249 млн грн. 

Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ФГВФО.

Станом на сьогодні "Чернишевське" є боржником за кредитним договором, укладеним з ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" 12 вересня 2012 року. Тоді "Чернишевське" отримало у банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом 2 млн 439 тис. грн, під 19% річних. "Чернишевське" мало погасити кредит до 11 вересня 2013 року. Пізніше відсоткова ставка по кредиту була змінена на 10% річних, а термін дії договору - продовжено до 3 вересня 2020 року.

20 листопада 2014 року ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних. І банк, в особі ФГВФО, звернувся до суду з проханням стягнути із "Чернишевське" 2 млн 439 тис. грн заборгованості по кредиту. 31 жовтня 2017 року суд задовольнив позов банку, однак станом на сьогодні "Чернишевське" так і не сплатило борги за кредитом на користь банку в особі ФГВФО.

Більше того, "Чернишевське" є боржником за ще одним кредитним договором, укладеним з ПАТ "ВіЕйБі банк", розповіли у ФГВФО. У розмірі 246 млн 709 тис. грн. Позов банку про стягнення боргу з підприємства задовольнив Господарський суд Київської області ще у серпні 2017 року. А 1 січня 2019 року проти боржника було відкрите виконавче провадження. Однак, "Чернишевське" так і не сплатило мільйонні борги за кредитним договором, укладеним з "ВіЕйБі банк", розповіли у ФГВФО.

Нагадаємо, компанія "Чернишевське" зареєстрована в Криму, не перебуває у процесі припинення та згідно з українським реєстром, станом на 1 жовтня, входить до групи компаній "Укрлендфармінг", бенефіціаром якої є український підприємець Олег Бахматюк.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб Росії теж містить інформацію про "Чернышевское". Однак там її засновником є кіпрська компанія "Менітум Трейдінг Лімітед", яка до листопада 2017 року була засновником ще однієї компанії з групи "Укрлендфармінг" - "Агротермінал Констракшин".

"Укрлендфармінг" у відповідь на запит УНН не зміг пояснити подвійну реєстрацію.

Водночас з відкритих даних відомо, що з 2014 по 2018 рік компанія "Чернышевское" показала 1 млрд 114,5 млн руб. (420,5 млн грн) виручки.

Бахматюк стверджує, що втратив свої активи у Криму. Водночас, у Мін'юсті кажуть, що реєстраційні дії по кримським компаніям бізнесмена були після окупації півострова, але місце їх реєстрації він не змінював. 



Ще на цю тему:

08:00 05.11.2019
За месяц кредиторская задолженность севастопольских предприятий увеличилась вдвое
19:01 31.10.2019
Крымчанам придется платить налог на жилье
08:00 30.10.2019
Около половины номерного фонда отелей Крыма работает в "тени" – оккупационные власти
19:30 22.10.2019
Владельцам "теневых гостиниц" оккупанты обещают вдаое поднять тарифы на услуги ЖКХ
18:41 21.10.2019
Оккупированный Крым "акционировал" Керченский метзавод
09:15 21.10.2019
13-й судоремонтный завод в оккупированном Крыму может перейти в ОСК
19:21 01.10.2019
В оккупированном Крыму утвержден прожиточный минимум для пенсионеров: 8 912 рублей
17:41 25.09.2019
В оккупированном Крыму убыточно работают более 40% предприятий
17:21 25.09.2019
Крымчанам придется заплатить за страховку энергосистемы оккупированного полуострова
13:45 20.09.2019
Необхідно скасувати корупційний закон про ВЕЗ «Крим» та постанову НБУ, яка дискримінує кримчан – Дворецька
18:00 04.09.2019
В оккупированном Крыму в 2020 году заработает лизинговый центр для предпринимателей
17:21 03.09.2019
Ведомства подготовили проект распоряжения о создании игорной зоны в аннексированной Ялте
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
08:45 19.11.2019
Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
20:30 18.11.2019
"Майдан" у Грузії: засновника опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Георгія Руруа затримали
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 19.11.2019
ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты
17:15 19.11.2019
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
16:45 19.11.2019
Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море
16:15 19.11.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков Су-34 учились уничтожать заглубленные объекты противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 19.11.2019
В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта
09:45 19.11.2019
Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 19.11.2019
У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%
19:07 19.11.2019
НАТО не допустить повторення "кримського сценарію" у будь-якій з країн Альянсу – Столтенберг
19:00 19.11.2019
Херсонський нафтоперевалочний комплекс продано за 200 млн грн
18:53 19.11.2019
"Кто-то украл тысячу долларов, а возвращает сто", - глава МИД Литвы оценил возврат украинских кораблей Россией
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд