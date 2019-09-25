З кримської компанії Бахматюка держава намагається стягнути четверть мільярда гривень
|15:40 19.11.2019
|Крым
ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" в особі Фонду гарантування вкладів намагається стягнути з Приватного сільськогосподарського підприємства "Чернишевське" заборгованість по кредитам у розмірі понад 249 млн грн.
Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ФГВФО.
Станом на сьогодні "Чернишевське" є боржником за кредитним договором, укладеним з ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" 12 вересня 2012 року. Тоді "Чернишевське" отримало у банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом 2 млн 439 тис. грн, під 19% річних. "Чернишевське" мало погасити кредит до 11 вересня 2013 року. Пізніше відсоткова ставка по кредиту була змінена на 10% річних, а термін дії договору - продовжено до 3 вересня 2020 року.
20 листопада 2014 року ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних. І банк, в особі ФГВФО, звернувся до суду з проханням стягнути із "Чернишевське" 2 млн 439 тис. грн заборгованості по кредиту. 31 жовтня 2017 року суд задовольнив позов банку, однак станом на сьогодні "Чернишевське" так і не сплатило борги за кредитом на користь банку в особі ФГВФО.
Більше того, "Чернишевське" є боржником за ще одним кредитним договором, укладеним з ПАТ "ВіЕйБі банк", розповіли у ФГВФО. У розмірі 246 млн 709 тис. грн. Позов банку про стягнення боргу з підприємства задовольнив Господарський суд Київської області ще у серпні 2017 року. А 1 січня 2019 року проти боржника було відкрите виконавче провадження. Однак, "Чернишевське" так і не сплатило мільйонні борги за кредитним договором, укладеним з "ВіЕйБі банк", розповіли у ФГВФО.
Нагадаємо, компанія "Чернишевське" зареєстрована в Криму, не перебуває у процесі припинення та згідно з українським реєстром, станом на 1 жовтня, входить до групи компаній "Укрлендфармінг", бенефіціаром якої є український підприємець Олег Бахматюк.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб Росії теж містить інформацію про "Чернышевское". Однак там її засновником є кіпрська компанія "Менітум Трейдінг Лімітед", яка до листопада 2017 року була засновником ще однієї компанії з групи "Укрлендфармінг" - "Агротермінал Констракшин".
"Укрлендфармінг" у відповідь на запит УНН не зміг пояснити подвійну реєстрацію.
Водночас з відкритих даних відомо, що з 2014 по 2018 рік компанія "Чернышевское" показала 1 млрд 114,5 млн руб. (420,5 млн грн) виручки.
Бахматюк стверджує, що втратив свої активи у Криму. Водночас, у Мін'юсті кажуть, що реєстраційні дії по кримським компаніям бізнесмена були після окупації півострова, але місце їх реєстрації він не змінював.
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