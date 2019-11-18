В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео

14:45 19.11.2019   Россия

Группа курдов напала на российскую военную полицию на севере Сирии, забросав камнями и “коктейлями Молотова” броневик “Тайфун”. 

Жители северных районов Сирии пытались наносить удары по корпусу бронемашины с помощью кувалды.

Ролики с нападением публикуют очевидцы в Facebook, пишет ghall.com

Об этом также сообщает турецкое агентство EHA MEDYA. 

Кроме камней, в российский патруль военной полиции, идущий колонной по населённому пункту, впервые были брошены бутылки с зажигательной смесью. Один из “коктейлей Молотова” попал в борт российского броневика “Тайфун”. 

К нападению на российский патруль были привлечены девушки и дети. Однако, как следует из видео, машина не сильно пострадала – смесь просто прогорела и потухла. 

Ранее сообщалось, что в Сирии местные жители забросали камнями патруль России и Турции.



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