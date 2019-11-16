В Индии разбился истребитель российского производства / Фото
|15:20 19.11.2019
|Россия
В субботу, 16 ноября, у МиГ-29К российского производства, который выполнял тренировочный полет в штате Гоа на юго-западе страны загорелся двигатель.
Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель индийских ВМС, передает ghall.com.
“Во время выполнения тренировочного полета произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме”, – сообщается в Twitter представителя ВМС Индии. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться. Истребитель потерпел крушение. Ранее в Индии разбился истребитель российского производства Су-30 МКИ. Он потерпел крушение в штате Ассам на востоке страны.
Фото с сайта ghall.com.
Ще на цю тему:
09:45 11.11.2019
Очередное ЧП произошло с российским самолетом
Очередное ЧП произошло с российским самолетом
16:30 18.10.2019
В России военный заплатит за разбитый самолет
В России военный заплатит за разбитый самолет
11:30 18.10.2019
Истребитель российского производства разбился в Венесуэле
Истребитель российского производства разбился в Венесуэле
09:00 04.10.2019
У новейшего российского самолета возникли неполадки при испытаниях
У новейшего российского самолета возникли неполадки при испытаниях
11:00 30.09.2019
Словаччина після аварії призупинила польоти радянських МіГ-29
Словаччина після аварії призупинила польоти радянських МіГ-29
16:37 26.09.2019
У Росії через аварійну посадку літака поранені 56 людей
У Росії через аварійну посадку літака поранені 56 людей
09:15 12.09.2019
С российским истребителем произошло очередное ЧП / Фото
С российским истребителем произошло очередное ЧП / Фото
11:10 06.09.2019
В России в небе столкнулись два истребителя - СМИ
В России в небе столкнулись два истребителя - СМИ