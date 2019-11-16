В Индии разбился истребитель российского производства / Фото

15:20 19.11.2019   Россия

В субботу, 16 ноября, у МиГ-29К российского производства, который выполнял тренировочный полет в штате Гоа на юго-западе страны загорелся двигатель. 

Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель индийских ВМС, передает ghall.com

“Во время выполнения тренировочного полета произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме”, – сообщается в Twitter представителя ВМС Индии. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться. Истребитель потерпел крушение. Ранее в Индии разбился истребитель российского производства Су-30 МКИ. Он потерпел крушение в штате Ассам на востоке страны.

Фото с сайта ghall.com.



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