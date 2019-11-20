В Севастополь прибув кран СПК-54150 для потреб окупаційного флота / Фото
|13:15 19.11.2019
|Севастополь
11 листопада 2019 в Камишову бухту закритого порту Севастополь буксіром Теген (MMSI: 273351150, Call Sign: UBDI7, Flag: Russia [RU]) було доставлено самоходний плавучий кран SPK-54150 (MMSI: 273457880, Call Sign: SPK54, Flag: Russia [RU]).
Кран було побудовано суднобудівною компанією “Алмаз” за замовленням міністерства оборони РФ, пише myrotvorets.news.
Кран посилить окупаційні військово-морські сили, які незаконно утримують кримські порти та територіальні води України навколо Кримського півострова.
Фото: myrotvorets.news
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