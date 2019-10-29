Відмова від претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражах є економічно недоцільною, - Вітренко
|15:00 19.11.2019
|Украина
Запропонований ПАТ "Газпром" (РФ) варіант відмови НАК "Нафтогаз України" від уже виграних $3 млрд у Стокгольмському арбітражі в обмін на "знижку" під час закупівлі газу економічно недоцільний.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ICTV в понеділок, 18 листопада, увечері.
"Якщо порахувати, то ця "знижка" (в ціні на газ. - Ред.), про яку каже Путін, навіть якщо просто економічно рахувати, окупиться за 28 років, якщо порівнювати лише з $3 млрд, які "Газпром" нам уже винен. Не кажучи вже про нові позови", - сказав він.
"Тобто лише з економічного погляду немає жодного сенсу чекати 28 років для того, щоб отримати те, що ми отримаємо наступного року", - додав Вітренко.
Ще на цю тему:
“Нафтогаз” отримав пропозицію “Газпрому” щодо транзиту газу
"Газпром" не дає доступ "Нафтогазу" до газовимірювальної станції на кордоні з Росією
В уряді закликали ЄС протидіяти «Північному потоку-2»
Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну - Пєсков
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
Сьогодні відбудеться черговий етап переговорів між Україною та РФ щодо транзиту газу
Названа дата нових газових консультацій Єврокомісія-Україна-РФ
У Нафтогазі пояснили, чому Путін погодився на правила ЄС щодо нового транзитного контракту з Україною