Відмова від претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражах є економічно недоцільною, - Вітренко

15:00 19.11.2019   Украина

Запропонований ПАТ "Газпром" (РФ) варіант відмови НАК "Нафтогаз України" від уже виграних $3 млрд у Стокгольмському арбітражі в обмін на "знижку" під час закупівлі газу економічно недоцільний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ICTV в понеділок, 18 листопада, увечері.

"Якщо порахувати, то ця "знижка" (в ціні на газ. - Ред.), про яку каже Путін, навіть якщо просто економічно рахувати, окупиться за 28 років, якщо порівнювати лише з $3 млрд, які "Газпром" нам уже винен. Не кажучи вже про нові позови", - сказав він.

"Тобто лише з економічного погляду немає жодного сенсу чекати 28 років для того, щоб отримати те, що ми отримаємо наступного року", - додав Вітренко.



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