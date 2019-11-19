В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта

12:15 19.11.2019   Турция

Вторую и заключительную часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ будут поставлять в страны ЕС в обход России, введут в эксплуатацию 30 ноября. 

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, пишет ghall.com

«TANAP является одним из наших наиболее важных проектов. Мы планируем ввести его в эксплуатацию 30 ноября, где на церемонии будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев», — сказал министр. 

Он также заявил, что Европа годами пыталась обеспечить энергетическую безопасность посредством долгосрочных соглашений о безопасных маршрутах, подчеркивая в этом отношении важность Турции в качестве переходного пункта и партнера. 

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года. 

«Турецкий поток» — газопровод протяженностью порядка 930 км, который проходит по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Строительство его первой нитки, которая предназначена для турецкого рынка, завершили в апреле 2018 года. 

Строительство второй нитки ведется для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. 

Обе нитки планируется запустить в 2020 году. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Фактические поставки азербайджанского газа по газопроводу TANAP в Турцию начались в июне 2018 года. 

TANAP входит в одобренный Евросоюзом проект «Южный газовый коридор», благодаря которому ЕС рассчитывает избавиться от российской энергетической зависимости. Южный маршрут состоит из Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов, по которым газ из каспийского месторождения Шах-Дениз у побережья Азербайджана через Турцию и Грецию будет идти в Италию.

Фото с сайта ghall.com.



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