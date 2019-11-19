Вторую и заключительную часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ будут поставлять в страны ЕС в обход России, введут в эксплуатацию 30 ноября.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, пишет ghall.com.

«TANAP является одним из наших наиболее важных проектов. Мы планируем ввести его в эксплуатацию 30 ноября, где на церемонии будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев», — сказал министр.

Он также заявил, что Европа годами пыталась обеспечить энергетическую безопасность посредством долгосрочных соглашений о безопасных маршрутах, подчеркивая в этом отношении важность Турции в качестве переходного пункта и партнера.

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.

«Турецкий поток» — газопровод протяженностью порядка 930 км, который проходит по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Строительство его первой нитки, которая предназначена для турецкого рынка, завершили в апреле 2018 года.

Строительство второй нитки ведется для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы.

Обе нитки планируется запустить в 2020 году. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Фактические поставки азербайджанского газа по газопроводу TANAP в Турцию начались в июне 2018 года.

TANAP входит в одобренный Евросоюзом проект «Южный газовый коридор», благодаря которому ЕС рассчитывает избавиться от российской энергетической зависимости. Южный маршрут состоит из Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов, по которым газ из каспийского месторождения Шах-Дениз у побережья Азербайджана через Турцию и Грецию будет идти в Италию.

Фото с сайта ghall.com.