Севастопольские канализационные очистные сооружения «Южные» не заинтересовали подрядчиков при проведении конкурса государственных закупок – он признан несостоявшимся.

Протокол опубликован на официальном сайте госзакупок, пишет Новый Севастополь.

«По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки», – указано в протоколе.

Начальная цена для работ по монтажу канализационных систем была указана в сумме 6,7 млрд рублей. Конкурс был объявлен 11 ноября.

Это третий аукцион в этом году на поиск подрядчика для очистных сооружений, на который не заявились участники.

Ранее и.о. "губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев говорил, что проект строительства сооружений нуждается в доработке – это предстоит сделать подрядчику.

Контракт на строительство этого объекта был заключён в 2017 году. Оккупационные власти Севастополя перечислили аванс подрядчику в сумме 2 млрд рублей на счёт в ПАО «ОФК «Банк», лицензия которого в последствии была аннулирована.

Разбирательства по этому делу ведутся до сих пор.