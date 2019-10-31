Севастополь останется без очистных сооружений - нет подрядчика
|14:30 19.11.2019
|Севастополь
Севастопольские канализационные очистные сооружения «Южные» не заинтересовали подрядчиков при проведении конкурса государственных закупок – он признан несостоявшимся.
Протокол опубликован на официальном сайте госзакупок, пишет Новый Севастополь.
«По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки», – указано в протоколе.
Начальная цена для работ по монтажу канализационных систем была указана в сумме 6,7 млрд рублей. Конкурс был объявлен 11 ноября.
Это третий аукцион в этом году на поиск подрядчика для очистных сооружений, на который не заявились участники.
Ранее и.о. "губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев говорил, что проект строительства сооружений нуждается в доработке – это предстоит сделать подрядчику.
Контракт на строительство этого объекта был заключён в 2017 году. Оккупационные власти Севастополя перечислили аванс подрядчику в сумме 2 млрд рублей на счёт в ПАО «ОФК «Банк», лицензия которого в последствии была аннулирована.
Разбирательства по этому делу ведутся до сих пор.
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