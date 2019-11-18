Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть

13:45 19.11.2019   Грузия

АО "Грузинская железная дорога" в январе-октябре 2019 года перевезло 8,77 млн тонн грузов, что на 5,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании, передает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в октябре объем грузоперевозок составил 1 млн тонн - на 9,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 22,1% больше, чем в октябре 2018 года.

За январь-октябрь текущего года почти половина всего объема грузоперевозок пришлась на транзит, который вырос на 24,3% - до 4,25 млн тонн (48,5% общего объема грузоперевозок).

Экспортные перевозки увеличились на 2,9% - до 1,02 млн тонн (11,6%). Снижение зафиксировано в перевозке импортных грузов - на 12,2%, до 2,13 млн тонн (24,3%), а также по внутренним грузоперевозкам, которые уменьшились на 8,8% - до 1,37 млн тонн (15,6%).

Транспортировка по железной дороге Грузии нефти и нефтепродуктов в январе-октябре снизилась на 6% - до 2,48 млн тонн (28,3% общего объема грузоперевозок).

Среди других основных грузов снижение зафиксировано также в перевозках зерна и зерновых продуктов - на 15%, до 349,6 тыс. тонн, железной и марганцевой руды - на 8,6%, до 313,5 тыс. тонн. В то же время транспортировка сахара и сырья для его производства выросла на 11,7% - до 324,4 тыс. тонн, руд цветных металлов - на 23,6%, до 576,4 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - на 9,5%, до 515,2 тыс. тонн.

Контейнерные перевозки за десять месяцев этого года увеличились на 33,6% - до 63,74 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), превысив на 12,3% показатель их транспортировки за весь прошлый год.

За весь 2018 год по Грузинской железной дороге было перевезено 10 млн 5 тыс. тонн грузов, что на 6,3% меньше по сравнению с 2017 годом. Контейнерные перевозки в прошлом году увеличились на 37,2%, до 56,781 тыс. TEU.



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