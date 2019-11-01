В США оценили угрозы Путина новейшими российскими вооружениями

13:30 19.11.2019   Россия

Специалист в области стратегических вооружений Джилл Руби подготовила документ под названием «Новые российские средства доставки ядерных боеприпасов» для организации Nuclear Threat Initiative (NTI).

Документ охватывает шесть новых разработок, о которых в 2018 году говорил президент России Владимир Путин: МБР “Сармат”, гиперзвуковые системы “Авангард”, “Циркон” и “Кинжал”, а также оснащенные ядерными двигательными установками системы “Буревестник” и “Посейдон”, передает группа Информационное сопротивление со ссылкой на «Голос Америки».

По словам исследователя, все материалы были получены из открытых источников и содержат технические характеристики, возможные сроки развертывания и боевое назначение данных систем.

«Ядерные инициативы Путина являются рискованными и усложняют дипломатические отношения, уже натянутые из-за предполагаемых нарушений Россией Договора о ядерных силах средней и меньшей дальности (и выхода США из него), а также и неопределенности относительно того, согласятся ли две страны на продление срока действия договора СНВ-3. Российские системы, скорее, усугубят стратегическую нестабильность, чем убедят Соединенные Штаты пересмотреть свое намерение развивать новые ядерные возможности, как это было объявлено в Обзоре ядерной политики США в 2018 году», — заявила Руби в предисловии к докладу.

У всех шести разрабатываемых Россией систем, по мнению Руби, есть одна практическая цель — прорыв или обход противоракетной обороны США. Некоторые из систем, говорится в докладе, прямо разработаны для поражения объектов ПРО США в Польше и Румынии — речь идет о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал».

Кроме этого указывается, что публичное объявление Путина о разработке этих систем несло сразу несколько информационных функций: глава РФ зарабатывал дополнительные очки в глазах электората во время президентской кампании 2018 года, а также посылал сигнал США и союзникам по НАТО о том, что готов к настоящей гонке вооружений.

В комментарии к докладу вице-президент NTI Линн Растин отметила, что как минимум некоторые из разрабатываемых Россией новых или модернизированных вооружений подпадают под договор СНВ-3, поэтому обе страны должны незамедлительно начать предметные переговоры по продлению срока действия этого документа, который истекает в 2021 году.

Руби делает в своем докладе вывод, что практически все системы, о которых заявлял Путин, не будут доведены до стадии развертывания в ближайшем будущем: «Все эти системы находятся в стадии разработки, и я бы не сказала, что во всех случаях присутствует намерение довести их до постановки на вооружение, потому что очень много времени и денег уйдет на то, чтобы это сделать. Так что пока это только разработка, и лишь в некоторых случаях — испытания».

Даже в случае, если разработка, испытание и развертывание новых российских систем произойдут, эксперт полагает, что практически ничего не изменится: «В стратегическом плане непонятно, привносят ли эти системы в ситуацию что-то новое, кроме стремления обойти противоракетную оборону. Потому что существующее ядерное оружие вполне успешно решает стратегическую задачу создания угрозы для целей противника, и эти системы будут делать то же самое. То есть, с появлением этих систем у нас нет никакого кардинального изменения ситуации. Понятно, что обе наши страны будут с развитием технологий искать новые способы доставки ядерного заряда, но это — все тот же ядерный заряд».

Напомним,  ситуацию с выходом США из ДРСМД Путин прокомментировал так, что выход США из договора принято «под надуманным предлогом», эти действия Вашингтона осложнили ситуацию в мире и создали фундаментальные риски для всех стран.



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