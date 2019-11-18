Порт Измаил с начала года демонстрирует позитивную динамику перевалки растительного масла.

На минувшей неделе госстивидор Измаильского морского порта выполнил погрузку партии подсолнечного масла на танкер Vitis.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Измаильский морской торговый порт".

Как уточняется в информации госпредприятия, на судно Vitis было погружено растительное масло от местных производителей в объеме 6 тыс. тонн. Партия была отправлена получателю в Испанию.

В данный момент судно направляется в Севилью.

Напомним, что в январе-сентябре порт Измаил на 12,8% снизил объемы перевалки грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,309 млн т. При этом перевалка наливных грузов в порту Измаил за период подросла на 12% - до 147,93 тыс. т. По сравнению с 2018 годом, значительно выросли объемы перевалки растительного масла - до 66,38 тыс. т (+37,6%).

Фото с сайта ЦТС