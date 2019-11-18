В порту Измаил отгрузили партию подсолнечного масла в Испанию / Фото

13:00 19.11.2019   Украина

Порт Измаил с начала года демонстрирует позитивную динамику перевалки растительного масла.

На минувшей неделе госстивидор Измаильского морского порта выполнил погрузку партии подсолнечного масла на танкер Vitis.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Измаильский морской торговый порт".

Как уточняется в информации госпредприятия, на судно Vitis было погружено растительное масло от местных производителей в объеме 6 тыс. тонн. Партия была отправлена получателю в Испанию.

В данный момент судно направляется в Севилью.

Напомним, что в январе-сентябре порт Измаил на 12,8% снизил объемы перевалки грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,309 млн т. При этом перевалка наливных грузов в порту Измаил за период подросла на 12% - до 147,93 тыс. т. По сравнению с 2018 годом, значительно выросли объемы перевалки растительного масла - до 66,38 тыс. т (+37,6%).

Фото с сайта ЦТС



Ще на цю тему:

19:15 19.11.2019
У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%
16:45 15.11.2019
Термінал Neptune обробив понад 2 млн тонн зернових
15:30 15.11.2019
Одесский порт за 10 месяцев увеличили перевалку экспортных грузов на 21,5%
14:45 15.11.2019
За 10 месяцев по Днепру перевезли почти столько же грузов, как за весь 2018 год
14:30 15.11.2019
Грузоперевалка в порту Пивденный с начала года выросла на 28%
11:45 15.11.2019
Мариупольский порт за 10 месяцев перевалили 5,3 млн тонн грузов
21:50 13.11.2019
Украинские порты по итогам 10 месяцев показали рекордный прирост перевалки грузов за 6 лет
20:50 13.11.2019
«Трансбалктерминал» достиг рекордного месячного грузооборота
20:30 11.11.2019
Бердянська філія «Аскет Шиппінг» перевалила першу в сезоні партію соняшникової макухи
17:30 07.11.2019
«Ніка-Тера» вперше подолала позначку вантажообігу 7 млн тонн
21:30 05.11.2019
Терминал ЕВТ обработал рекордное количество судов и грузов за месяц
19:15 05.11.2019
Терминал ТИС достиг максимального месячного контейнерооборота за 8 лет
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
08:45 19.11.2019
Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
20:30 18.11.2019
"Майдан" у Грузії: засновника опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Георгія Руруа затримали
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 19.11.2019
ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты
17:15 19.11.2019
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
16:45 19.11.2019
Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море
16:15 19.11.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков Су-34 учились уничтожать заглубленные объекты противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 19.11.2019
В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта
09:45 19.11.2019
Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 19.11.2019
У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%
19:07 19.11.2019
НАТО не допустить повторення "кримського сценарію" у будь-якій з країн Альянсу – Столтенберг
19:00 19.11.2019
Херсонський нафтоперевалочний комплекс продано за 200 млн грн
18:53 19.11.2019
"Кто-то украл тысячу долларов, а возвращает сто", - глава МИД Литвы оценил возврат украинских кораблей Россией
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд