На Арбаті в Москві пройшов ряд поодиноких пікетів активістів російської ініціативної групи “Стратегія-18” на підтримку фігурантів ялтинської справи “Хізб ут-Тахрір”.

Про це повідомила учасниця ініціативи Ольга Вишневецька на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Сьогодні акція „Стратегії-18“ в Москві присвячена вироком 6-ти фігурантам ялтинської справи „Хізб ут-Тахрір“, яких засудили 12 листопада 2019 року в Південному окружному військовому „суді“ в Ростові-на-Дону”, — пише активістка.

Так, учасники акції вважають, що це безперервний з 2014 року наступ путінського режиму на кримських мусульман, на інакомислячих, на блогерів і активістів “Кримської солідарності”, які відмовляються співпрацювати з владою окупантів.

“І вже кроять черговий вирок — 2-й бахчисарайській групі, ще вісьмом активістам”, — пише Ольга Вишневецька.

Вона також зазначає, що атаки путінських спецслужб на вільне слово — як російське, так і українське, і кримськотатарське — не припиняються, тому в Москві розгорнули плакати з іменами блогерів, журналістів і публіцистів України, які розповідають про війну з РФ, окупації і репресії.

“Про це ми і говоримо з перехожими на Арбаті. Днем зібралися пікети „Стратегії-18“ в адміністрації так званого президента. Багато встають з плакатами на захист політзеків у різних станцій метро. Режим Путіна набрид населенню до нудоти. Люди бояться переслідувань, але усвідомлюють, що „не помічати“ і не протестувати, як при Сталіні це було, тепер не можна. Розголос захищає людей. Світовий інтернет все мріють нам відключити, але кишка в „умільців“ тонка. На початку листопада обіцяли. Але щось пішло не так, не впоралися...”, — написала активістка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з 18 листопада в Москві і Санкт-Петербурзі проходить щомісячна безстрокова акція на підтримку кримських татар. Свою назву “Стратегія-18” отримала через пам’ятну і трагічну дату: 18 травня 1944 року в Криму почалася депортація татарських сімей, в ході якої багато хто загинув, чи не діставшись до місць посилань.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинського “справи Хізб ут-Тахрір”.