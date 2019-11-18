Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») подписал соглашение о продаже 50% акций своего конструкторского бюро «ВР-Технологии» эмиратскому холдингу Tawazun.

Сделка была заключена на полях авиасалона Dubai Airshow 2019, ее планируется завершить в первом квартале 2020 года, пишет ghall.com.

Сумма сделки не приводится.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.

После закрытия сделки представители Tawazun войдут в совет директоров «ВР-Технологий» на равных правах с представителями «Вертолетов России». «На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие “ВР-Технологий” не менее €400 млн, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире»,— заявил господин Богинский.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что инвестиции эмиратского холдинга ускорят реализацию проектов вертолетов VRT-300 и VRT-500, а также будут содействовать продвижению этих проектов на рынках Ближнего Востока.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил об интересе ОАЭ к вертолету Ми-38. Российский министр в ходе личной встречи представил Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби Мухаммеду Бен Зайду ан-Нахайяну.