Окупанти намагаються знести храм ПЦУ у Євпаторії - Епіфаній

12:00 19.11.2019   Крым

Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

"Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися в кафедральному соборі святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї «гарячої точки» додалася інша – храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається просто знести", - йдеться у повідомленні.

Митрополит закликав український Уряд нарешті ухвалити рішення щодо розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.

"Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні", - переконаний Епіфаній.

Він також закликав російських окупантів схаменутися та "припинити злочин  проти законів людських та Закону Господнього"

"Згадайте прикру долю радянських атеїстів та не повторюйте їхнього шляху, зазіхаючи на храми Божі", - наголосив митрополит.



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