Стали известны характеристики первых российских универсальных десантных кораблей

11:45 19.11.2019   Крым

Военно-морской флот определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в оккупированном Крыму. 

Каждый корабль получит водоизмещение 25 тысяч тонн и сможет перевозить по 900 морпехов, сообщили ТАСС источники в кораблестроительной отрасли, пишет ghall.com

“Универсальный десантный корабль (УДК) этого проекта сможет нести более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и будет способен перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек”, – сказал один из собеседников агентства. 

Другой источник сообщил, что водоизмещение УДК будет больше, чем планировалось. “ВМФ выдал тактико-техническое задание на два универсальных десантных корабля, которые собираются заложить в мае 2020 года на крымском заводе “Залив”. Каждый будет иметь водоизмещение около 25 тысяч тонн и длину порядка 220 метров”, – сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что водоизмещение вертолетоносцев должно составлять около 15 тысяч тонн. О предстоящей в мае 2020 года закладке первых двух российских вертолетоносцев на судостроительном заводе “Залив” (оккупированный Керчь) сообщили в сентябре ТАСС источники в судостроительной отрасли. Позднее информацию о планах строительства вертолетоносцев на “Заливе” подтвердила замминистра промышленной политики оккупированного Крыма Елена Элекчян. 

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у “Мистраля” и более 30 – у американских типа Wasp), перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. УДК оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.



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