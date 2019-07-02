Під час силового розгону протестної акції в Тбілісі грузинська поліція затримала 37 осіб.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, під час зіткнень у центрі столиці постраждали шестеро людей: четверо протестувальників і двоє поліцейських, передає ZN,UA з посиланням на "Радіо Свобода".

Розгін акції в МВС пояснили тим, що протести вийшли за межі закону".

Лідери опозиції засудили дії правоохоронців і пригрозили уряду серйозними наслідками.

США і ЄС закликали владу й опозицію до "спокійного і шанобливого" діалогу щодо дострокових виборів і реформи виборчої системи, яких вимагають протестувальники.

Протести у Грузії стартували 14 листопада, після того як парламент країни провалив виборчу реформу. Протестувальники вимагають відставки уряду, сформованого партією "Грузинська мрія", і проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою після перезавантаження Центральної виборчої комісії.