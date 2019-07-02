Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
|08:45 19.11.2019
|Грузия
Під час силового розгону протестної акції в Тбілісі грузинська поліція затримала 37 осіб.
За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, під час зіткнень у центрі столиці постраждали шестеро людей: четверо протестувальників і двоє поліцейських, передає ZN,UA з посиланням на "Радіо Свобода".
Розгін акції в МВС пояснили тим, що протести вийшли за межі закону".
Лідери опозиції засудили дії правоохоронців і пригрозили уряду серйозними наслідками.
США і ЄС закликали владу й опозицію до "спокійного і шанобливого" діалогу щодо дострокових виборів і реформи виборчої системи, яких вимагають протестувальники.
Протести у Грузії стартували 14 листопада, після того як парламент країни провалив виборчу реформу. Протестувальники вимагають відставки уряду, сформованого партією "Грузинська мрія", і проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою після перезавантаження Центральної виборчої комісії.
Ще на цю тему:
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
У Греції під час масових заворушень затримали 133 людини
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін