В России новейший военный беспилотник рухнул вблизи жилых домов / Фото

11:30 19.11.2019   Россия

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. 

Об этом ТАСС сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

"Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются. Это [беспилотный аппарат] "Орион", - сказал Бубенев.

По его словам, проблемы у беспилотника начались еще до посадки. "Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", - сказал он.

Как сообщила глава Рязанского района Наталья Жуняева, беспилотник упал примерно в 70 м от многоквартирного жилого дома. "Пострадавших нет", - сказала она.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.

На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" демонстрировала блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса собственной разработки массой до 50 кг, который может оснащаться различными боевыми частями.

На авиасалоне "МАКС-2019" генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сказал ТАСС, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний, Минобороны России получит один такой комплекс до конца года.


Фото: RZN.info



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