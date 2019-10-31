Россия не ожидает возвращения Украиной судна "Норд" в ответ на передачу украинской стороне трех кораблей, захваченных ФСБ РФ во время военного конфликта в районе Керченскго пролива.

Об этом заявил в понедельник, 18 ноября, замглавы Министерства иностранных дкл РФ Андрей Руденко, пишет ТАСС.

"Нет. Это совершенно разные категории. Они выставили его на продажу, особых покупателей на него не нашлось с учетом того состояния, до которого они его довели", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовное судно "Норд" с экипажем из 10 человек - жителей оккупированного Крыма. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: "в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двум морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину. 30 октября по договоренности РФ и Украины семь крымских моряков были переданы российской стороне в обмен на такое же число рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее российскими пограничниками "за незаконный промысел рыбы возле Крыма". В начале февраля капитан Горбенко был объявлен на Украине в розыск как пропавший без вести, а через некоторое время выяснилось, что он вернулся в Крым.