Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
|11:00 19.11.2019
|Армения
Армения, Иран и Грузия 18 ноября подписали документы о приграничном сотрудничестве в сфере IT.
Подписание прошло в Ереване в рамках конференции «Цифровые решения для приграничного сотрудничества и упрощения процедур торговли». Об этом сообщает Бизнес Грузия со ссылкой на «Спутник ― Армения».
Отметим, договор подписали Комитет государственных доходов (КГД) РА и Минфином Грузии, а также КГД и таможенной службой ИРИ.
В открытии форума участвовал вице-премьер-министр Тигран Авинян.
"Цифровизация торговых процессов и цифровой обмен данными между таможенными органами является трудоёмкой задачей, а надлежащее выполнение приведёт к упрощению процедур торговли и позволит более эффективно управлять существующими пограничными рисками", ― сказал Авинян.
По словам председателя Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананяна, внедрение цифровых технологий в таможенной сфере позволит лучше контролировать поток товаров. Отметим, Армения имеет договоры с Грузией и Ираном по трансграничному контролю. Соглашение будет способствовать оперативному обмену между странами информацией о транспортировке грузов.
Добавим, РА имеет подобные соглашения не только с двумя соседями, но и с государствами-членами ЕАЭС. В рамках этих соглашений также предусматривается развитие цифровых технологий и обмен информацией.
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