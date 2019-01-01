Армения, Иран и Грузия 18 ноября подписали документы о приграничном сотрудничестве в сфере IT.

Подписание прошло в Ереване в рамках конференции «Цифровые решения для приграничного сотрудничества и упрощения процедур торговли». Об этом сообщает Бизнес Грузия со ссылкой на «Спутник ― Армения».

Отметим, договор подписали Комитет государственных доходов (КГД) РА и Минфином Грузии, а также КГД и таможенной службой ИРИ.

В открытии форума участвовал вице-премьер-министр Тигран Авинян.

"Цифровизация торговых процессов и цифровой обмен данными между таможенными органами является трудоёмкой задачей, а надлежащее выполнение приведёт к упрощению процедур торговли и позволит более эффективно управлять существующими пограничными рисками", ― сказал Авинян.

По словам председателя Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананяна, внедрение цифровых технологий в таможенной сфере позволит лучше контролировать поток товаров. Отметим, Армения имеет договоры с Грузией и Ираном по трансграничному контролю. Соглашение будет способствовать оперативному обмену между странами информацией о транспортировке грузов.

Добавим, РА имеет подобные соглашения не только с двумя соседями, но и с государствами-членами ЕАЭС. В рамках этих соглашений также предусматривается развитие цифровых технологий и обмен информацией.