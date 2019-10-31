"Крымский титан" может отойти России

10:45 19.11.2019   Крым

Минпромторг России предложил банку ВТБ заключить мир с управляющим "Крымским титаном". 

Об этом заявил представитель компании "Титановые инвестиции" в арбитражном суде Москвы, пишет РИА Новости

Речь идет о ситуации вокруг столичной компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа "Титановые инвестиции", которая владеет заводом "Крымский титан". С 2018 года предприятие по заявлению ВТБ - своего основного кредитора - проходит процедуру банкротства из-за долга в 2,5 млрд рублей. 

Однако, как заявил юрист "Титановых инвестиций", на совещании в Министерстве промышленности и торговли России было принято решение посоветовать банку ВТБ заключить с компанией мировое соглашение и переоформить предприятие на Российскую Федерацию.

Также представитель "Титановых инвестиций" заявил, что расчеты с кредиторами планируется начать с третьего квартала 2020 года. 

Суд по письменному ходатайству совета министров оккупированного Крыма, привлеченного к делу третьим лицом, отложил слушания на 4 февраля. 

Напомним, химический завод "Крымский титан" расположен в крымском городе Армянске. Летом 2018 года там произошел выброс вредных веществ из кислотонакопителя.



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