ЮВО: Разведчики отразили нападение условного противника на склад с боеприпасами
|11:45 19.11.2019
|Россия
Военнослужащие разведывательного соединения Южного военного округа в Северной Осетии провели тактико-специальное учение по отражению атаки условной диверсионной группы на военный городок.
Условный противник действовал в составе двух групп. Одна группа попыталась провезти взрывчатые вещества на территорию части, другая – совершила нападение на воинскую часть через парк боевых машин с целью захвата склада с боеприпасами и вооружением, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе практических действий разведподразделения выполнили задачи по блокированию и огневому поражению условного противника из стрелкового вооружения.
Кроме того, военнослужащие отработали порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым и их эвакуацию, а также действия при обнаружении взрывоопасных предметов.
Завершили ТСУ расчеты радиационной, химической и биологической разведки, которые проверили объекты военного городка на предмет заражения отравляющими веществами.
В целях максимального приближения условий к боевым, военнослужащие применили средства имитации – дымовые шашки и холостые боеприпасы.
В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано 5 единиц бронеавтомобилей «Тигр».
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