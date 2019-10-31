Военнослужащие разведывательного соединения Южного военного округа в Северной Осетии провели тактико-специальное учение по отражению атаки условной диверсионной группы на военный городок.

Условный противник действовал в составе двух групп. Одна группа попыталась провезти взрывчатые вещества на территорию части, другая – совершила нападение на воинскую часть через парк боевых машин с целью захвата склада с боеприпасами и вооружением, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических действий разведподразделения выполнили задачи по блокированию и огневому поражению условного противника из стрелкового вооружения.

Кроме того, военнослужащие отработали порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым и их эвакуацию, а также действия при обнаружении взрывоопасных предметов.

Завершили ТСУ расчеты радиационной, химической и биологической разведки, которые проверили объекты военного городка на предмет заражения отравляющими веществами.

В целях максимального приближения условий к боевым, военнослужащие применили средства имитации – дымовые шашки и холостые боеприпасы.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано 5 единиц бронеавтомобилей «Тигр».