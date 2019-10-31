Соединения и воинские части противовоздушной обороны Южного военного округа провели более 20 тактических учений с боевой стрельбой в 2019 году.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области зенитчики войсковой ПВО ЮВО успешно поразили свыше 200 ракет-мишеней типа «Кабан», «Синица», «Пенсне» и «Пищаль», имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели, при этом израсходовали более 200 ракет и около 4,5 тысяч 23-мм и 30-мм снарядов, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических занятий военнослужащие успешно выполнили все поставленные задачи по защите группировок войск от ударов с воздуха, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей.

В пусках и стрельбах были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М», «Бук-М», «Стрела-10М», «Оса» и переносные ЗРК «Верба», «Игла», а также зенитные установки ЗУ-23, зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Шилка», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».

Кроме того, зенитчики ЮВО впервые уничтожили беспилотные летательные аппараты из ЗРК «Тор-М2», «Бук-М2», переносных ЗРК «Игла-С», а также ЗСУ «Шилка-М4» в условиях африканской пустыни в ходе совместного российско-египетского военного учения войск ПВО «Стрела дружба-2019».

Всего в 2019 году к практическому этапу боевой стрельбы было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих подразделений ПВО 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО, а также было задействовано около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.