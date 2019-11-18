На трассе «Таврида» 17 ноября в районе села Владиславовка Кировского района произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по оккупированному Крыму, пишут Новости Крыма.

Согласно информации, на дороге столкнулись 3 автомобиля: Range Rover, Daewoo Nexia и «МАЗ».

Как сообщают в ведомстве, в результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Nexia оказались зажаты в деформированном авто.

«Спасатели провели деблокацию пострадавших. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу. Пассажир, к сожалению, погиб на месте», – сообщили в оккупационном ведомстве.