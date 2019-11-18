Один из основателей немецкой группы компаний zWe Андре Винклер решил инвестировать в крымскую энергетику.

Об этом изданию “РБК” рассказали два источника, близких к проекту, и подтвердил собеседник, близкий к “правительству” региона, передает ghall.com.

zWe начинала как инжиниринговая компания в 2001 году, сейчас ее основной вид деятельности — строительство ветропарков, преимущественно в Германии, указано на ее сайте.

Еще 26 июля Винклер с партнерами — Валентиной Артамоновой и Лесей Вознюк — зарегистрировал в оккупированной Феодосии компанию «Новая энергия плюс» с уставным капиталом в 1 млн руб. У Винклера — 50%, у Артамоновой — 45%, Вознюк владеет долей в 5%, следует из данных СПАРК. Гендиректор — Геннадий Артамонов.

Основной вид деятельности компании — «производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии». Артамоновы — совладельцы ООО «Судомеханический завод», зарегистрированного в оккупированной Феодосии в 2014 году.

В октябре zWe сообщила, что с лета 2019 года «активно работает в Российской Федерации» и вместе с партнерами готовится к производству турбин для ветроустановок на западе страны. В частности, компания разрабатывает изолированные решения с небольшими турбинами и аккумуляторными батареями для сельской местности, а также крупные ветроустановки.

«Новая энергия плюс» вела переговоры с властями оккупированного Крыма о модернизации ветряков, которые были захвачены после аннексии региона Россией, рассказал источник, близкий к “правительству” региона.

Всего в Крыму находится несколько ветропарков мощностью до 85 МВт. Но они были построены 20 лет назад, технологии устарели, и теперь их обслуживание обходится дороже, чем плата, которую они получают за использование.