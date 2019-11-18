Комітет Європарламенту затвердив єврокомісара, який відповідатиме за Україну
|08:15 19.11.2019
|Украина
Дві найбільші політичні групи в Європарламенті заявили, що підтримають кандидата Угорщини Олівера Варгеї на посаді єврокомісара з питань політики сусідства та розширення.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.
Варгеї отримав схвалення від членів комітету Європарламенту із закордонних справ після того, як він надав запевнення у своїй незалежності від прем'єр-міністра Віктора Орбана у відповідях на додаткові запитання євродепутатів.
Минулого тижня депутати Європарламенту, зокрема, представники групи соціалістів і демократів, відмовилися схвалити Варгеї через стурбованість щодо його залежності від вказівок угорського уряду, який має тісні стосунки з Москвою.
Угорщина була останньою країною, у якої не було затверджено кандидата в нову Єврокомісію. 27 листопад під час пленарного засідання Європейського парламенту має бути затверджений її склад, хоча інституція все ще потребує рішення щодо відмови Великої Британії у призначенні свого єврокомісара.
Обрана президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн затвердила його кандидатуру і навіть вже доручила Варгеї у межах його повноважень, серед іншого, підтримувати українські реформи.
Нагадаємо, перший угорський кандидат Ласло Трочані не пройшов процес відбору в комітеті Європарламенту.
Трочані вважався близьким соратником Орбана, який повністю відкидає міграційну політику ЄС, а його уряд ухвалив кілька суперечливих законів, що призвело до критики з боку Брюсселя і судових справ. Депутати Європарламенту також послалися на стурбованість з приводу його "зв'язків з Росією".
Замість нього Угорщина запропонувала дипломата Олівера Варгеї, який багато років працює у Брюсселі і нині очолює угорське представництво в ЄС.
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