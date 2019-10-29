Столтенберг: НАТО спроможне захистити країни Балтії

09:30 19.11.2019   Россия

Якщо того потребуватимуть обставини, НАТО спроможне швидко наростити та посилити бойові підрозділи країн Альянсу, які зараз знаходяться у Балтійських країнах та у Польщі, щоб надійно захистити країни регіону.

Про це у понеділок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Ми втричі збільшили потужність Сил реагування НАТО та підвищили готовність наших сил. Це означає, що там, де це може бути потрібно, союзники по НАТО будуть здатними швидко наростити та посилити, застосувати більше сил, зокрема, у країнах Балтії, включаючи Естонію», - зауважив керівник НАТО, відповідаючи на питання від естонської преси.

Він зауважив, що одним із пріоритетів НАТО залишається створення надійної системи протиповітряної оборони. Для досягнення цієї мети НАТО вже збільшив власну присутність у повітрі, зокрема, в рамках проведення повітряного патрулювання в небі над Балтикою.

Крім того, за словами Єнса Столтенберга, союзники по НАТО збільшили свою військово-морську присутність та проводять більше військово-морських навчань у цьому регіоні.

Як повідомлялось, за рішенням Варшавського саміту НАТО 2016 року союзники по Альянсу у відповідь на агресивну поведінку Росії вперше з часів завершення «холодної війни» розгорнули бойові багатонаціональні бойові підрозділи в країнах на Сході Альянсу – у державах Балтії та у Польщі.



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