Минобороны России заказало строительство очередного военного городка в оккупированном Севастополе у единственного поставщика — конторы в процессе банкротства.

На сайте госзакупок появилось извещение о том, что по заказу Минобороны РФ в Севастополе будет построен военный городок. Возводить его будут на улице Военных строителей, сообщают Примечания.

Определения подрядчика не было — это закупка у единственного поставщика. Контракт на 542 712 463 рублей заключили с ООО «Исток-Проходка», зарегистрированному в Московской области, город Пушкино.

Согласно документации, планируется построить комплексное здание на 311 человек с узлом связи общей площадью здания около 4800 кв.м. Также будет построена двухэтажная казарма на 200 человек, КПП, плац с трибуной, комплекс блочно-модульных очистных сооружений.

Все это оградят забором типа «Махаон» длинной в два километра (2200 погонных метра). Окончание строительства запланировано на 10 ноября 2020 года.

Фирма ООО «Исток-Проходка» в данный момент является фигурантом судебного процесса о банкротстве по иску ЗАО «Инсистемс», введено наблюдение. В материалах судебного дела сообщается, что претензии к должнику предъявляют уже 10 кредиторов. Претензии исчисляются в нескольких сотнях миллионов рублей.

Фирма «Исток-Проходка» отметилась в Среднеуральске, где должна была строить очистные сооружения за 622,8 млн рублей. Однако с компанией в одностороннем порядке был расторгнут контракт, так как она не внесла банковскую гарантию в положенный срок.

Минобороны считается крупнейшим землевладельцем Севастополя. Весной 2016 года в ходе обсуждения проекта генплана Севастополя многие жители города выяснили, что их личные участки с домами отнесены к военной земле спецназначения. Особенно много таких участков оказалось в Каче, где в «серую» военную зону по генплану попала вся урбанизированная часть прибрежного поселка, и в бухте Казачья, где при Украине распаевали и застроили часть земель резервного военного аэродрома возле мыса Херсонес. В городе это вызвало бурю возмущения.

Огромное количество земли было передано военным и экс-губернатором Сергеем Меняйло, который сейчас занимает должность полпреда Сибирского ФО. Он издал секретное постановление 195-РП, с помощью которого передал Министерству обороны не только действующие и бывшие военные части, но и все земли и строения, которые были на балансе МО Украины на 1999 год, вне зависимости от того, остались они на балансе МОУ или были проданы после 1999, пишет издание.