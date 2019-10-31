В госпитале Черноморского флота прошел сбор врачей-специалистов хирургического профиля
|11:15 19.11.2019
|Севастополь
В оккупированном Севастополе в 1472-м Военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота им. Н.И. Пирогова прошел сбор хирургов военных лечебных учреждений Южного военного округа.
В мероприятии приняли участие руководители и специалисты хирургического профиля базовых госпиталей военного округа и их филиалов, медицинских отрядов и рот, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе докладов и дискуссий были определены перспективные направления развития хирургической службы ЮВО, а также обсуждены вопросы медицинского обеспечения походов кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии в ближней и дальней морских зонах, современные методы диагностики и лечения в нейрохирургии, практическое применение методов лечения заболеваний и травм позвоночника и ожогов в условиях гарнизонного госпиталя, внедрение перспективных подходов сердечно-сосудистой хирургии, проанализированы итоги научно-исследовательской и рационализаторской работы, проводимой в военных лечебных учреждениях.
Сбор проведён с целью повышения качества подготовки врачей хирургического профиля, его участниками стали более 100 военных медиков.
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