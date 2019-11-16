ВСУ получили партию специальных бронеавтомобилей / Фото
|08:30 19.11.2019
|Украина
Вооруженные силы Украины получили партию специальных бронированных автомобилей «Новатор» и провели их тест-драйв.
Об этом сообщил в Facebook руководитель «Украинской бронетехники» Александр Кузьма, передает ghall.com.
В сообщение не уточнялось, для нужд, какой именно войсковой части или подразделения переданы данные бронеавтомобили.
СБА «Новатор» использует специализированное двухосное шасси высокой проходимости FORD F-550 с колесной формулой 4х4. Подвеска шасси прошла глубокую модернизацию с учетом применения в условиях ведения боевых действий.
Бронирование СБА “Новатор” соответствует классу защиты ПЗСА-4 (корпус бронемашины сварной, изготовлен из стальных броневых).
В каждой из четырёх дверей сделана амбразура для ведения огня из стрелкового оружия, в крыше кабины имеется люк. Так же на крышу кабины СБА «Новатор» может быть при необходимости установлен 12,7-мм пулемёт НСВ «Утёс» или его аналог КТ-12,7. Возможны вариации боевых модулей, в том числе и БМ «Ива». Двигатель 6,7-литровый дизельный, мощность 300 л.с. Коробка передач — автоматическая 6-ступенчатая. Шины оснащены пулестойкими вставками «RunFlat System».
Бронемашина оборудована системой автоматического пожаротушения, кондиционером, обогревателем «Webasto», имеет грузоподъёмность 2000 кг и может перевозить пять человек и 1845 кг груза, а радиус её разворота составляет 8 метров.
Фото с сайта ghall.com
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