Вооруженные силы Украины получили партию специальных бронированных автомобилей «Новатор» и провели их тест-драйв.

Об этом сообщил в Facebook руководитель «Украинской бронетехники» Александр Кузьма, передает ghall.com.

В сообщение не уточнялось, для нужд, какой именно войсковой части или подразделения переданы данные бронеавтомобили.

СБА «Новатор» использует специализированное двухосное шасси высокой проходимости FORD F-550 с колесной формулой 4х4. Подвеска шасси прошла глубокую модернизацию с учетом применения в условиях ведения боевых действий.

Бронирование СБА “Новатор” соответствует классу защиты ПЗСА-4 (корпус бронемашины сварной, изготовлен из стальных броневых).

В каждой из четырёх дверей сделана амбразура для ведения огня из стрелкового оружия, в крыше кабины имеется люк. Так же на крышу кабины СБА «Новатор» может быть при необходимости установлен 12,7-мм пулемёт НСВ «Утёс» или его аналог КТ-12,7. Возможны вариации боевых модулей, в том числе и БМ «Ива». Двигатель 6,7-литровый дизельный, мощность 300 л.с. Коробка передач — автоматическая 6-ступенчатая. Шины оснащены пулестойкими вставками «RunFlat System».

Бронемашина оборудована системой автоматического пожаротушения, кондиционером, обогревателем «Webasto», имеет грузоподъёмность 2000 кг и может перевозить пять человек и 1845 кг груза, а радиус её разворота составляет 8 метров.

Фото с сайта ghall.com