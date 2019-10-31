Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота страны-агрессора выполнила глубоководное погружение в морском полигоне боевой подготовки акватории Черного моря.

Погружение выполнено в соответствии с планом боевой подготовки, пишет пресс-служба Минобороны России.

Экипаж «Новороссийска» отработал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения более 240 метров.

В ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж «Новороссийска» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Глубоководное погружение подводной лодки обеспечивал экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон».

Ранее, в рамках курсовой задачи, подводники провели тренировки по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах.